Колесова (Чечулина) Лидия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.06.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1959
Дочь: Гриднева Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Колесов Александр Васильевич
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.05.1967
Сын: Колесов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Колесов Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.06.2000