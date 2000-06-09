Колесова (Чечулина) Лидия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесова (Чечулина) Лидия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.06.2000

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1959

Дочь: Гриднева Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Колесов Александр Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.05.1967

Сын: Колесов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Колесов Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесов Александр Васильевич

Смерть
09.06.2000
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