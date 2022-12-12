Колесов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесов Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1959

Дочь: Гриднева Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Колесова Лидия Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.05.1967

Сын: Колесов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Колесова Лидия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесова Лидия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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