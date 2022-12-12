Колесов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1959
Дочь: Гриднева Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Колесова Лидия Алексеевна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.05.1967
Сын: Колесов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Колесова Лидия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно