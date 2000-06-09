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Колесов Андрей Александрович
Колесов Андрей Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.05.1967
Пол
Мужской
Отец
Колесов Александр Васильевич
Мать
Колесова (Чечулина) Лидия Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1967
Отец:
Колесов Александр Васильевич
Мать:
Колесова Лидия Алексеевна
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