Колесов Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесов Андрей Александрович

Колесов Андрей Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1967

Отец: Колесов Александр Васильевич

Мать: Колесова Лидия Алексеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close