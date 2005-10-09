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Шарманов Александр Васильевич

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Место рождения

с/х Аргази Аргаяшский район

Дата рождения

08.01.1933

Дата смерти

09.10.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1933

Отец: Шарманов Василий

Мать: Шарманова Ольга

с/х Аргази Аргаяшский район
Рождение ребёнка
12.02.1958

Сын: Шарманов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Шарманова Тамара Ивановна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарманова Тамара Ивановна

Смерть
09.10.2005
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