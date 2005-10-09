Шарманов Александр Васильевич
Место рожденияс/х Аргази Аргаяшский район
Дата рождения08.01.1933
Дата смерти09.10.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1933
Отец: Шарманов Василий
Мать: Шарманова Ольга
с/х Аргази Аргаяшский район
Рождение ребёнка
12.02.1958
Сын: Шарманов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Шарманова Тамара Ивановна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.2005