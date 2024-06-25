Шарманов Василий Алексеевич 18.03.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шарманов Василий Алексеевич

Место рождения

Губернское, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

18.03.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1910

Отец: Шарманов Алексей Алексеевич

Мать: Шарманова (Глухова) Ирина Григорьевна

Губернское, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарманова (Шарманова) Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
08.01.1933

Сын: Шарманов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Шарманова (Шарманова) Ольга Михайловна

с/х Аргази Аргаяшский район
Рождение ребёнка
1938

Сын: Шарманов Вениамин Васильевич

Мать ребёнка: Шарманова (Шарманова) Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
03.02.1940

Дочь: Круглова (Шарманова) Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Шарманова (Шарманова) Ольга Михайловна

Смерть
Неизвестно

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