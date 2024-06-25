Шарманов Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения18.03.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1933
Сын: Шарманов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Шарманова (Шарманова) Ольга Михайловна
с/х Аргази Аргаяшский район
Рождение ребёнка
1938
Сын: Шарманов Вениамин Васильевич
Мать ребёнка: Шарманова (Шарманова) Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
03.02.1940
Дочь: Круглова (Шарманова) Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Шарманова (Шарманова) Ольга Михайловна
Смерть
Неизвестно