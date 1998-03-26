Шарманова (Шарманова) Ольга Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.07.1913
Дата смерти26.03.1998
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1913
Рождение ребёнка
08.01.1933
Сын: Шарманов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Шарманов Василий Алексеевич
с/х Аргази Аргаяшский район
Рождение ребёнка
1938
Сын: Шарманов Вениамин Васильевич
Отец ребёнка: Шарманов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
03.02.1940
Дочь: Круглова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Шарманов Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.03.1998
Аргаяш, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область