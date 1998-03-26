Шарманова (Шарманова) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарманова (Шарманова) Ольга Михайловна

Место рождения

Губернское, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

01.07.1913

Дата смерти

26.03.1998

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1913

Отец: Шарманов Михаил Дмитриевич

Мать: Шарманова Елена Андреевна

Губернское, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.01.1933

Сын: Шарманов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Шарманов Василий Алексеевич

с/х Аргази Аргаяшский район
Рождение ребёнка
1938

Сын: Шарманов Вениамин Васильевич

Отец ребёнка: Шарманов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
03.02.1940

Дочь: Круглова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Шарманов Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарманов Василий Алексеевич

Смерть
26.03.1998
Аргаяш, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
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