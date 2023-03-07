Юдина Дария Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮдина Дария Гаврилова

Юдина Дария Гаврилова

avatar

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

16.02.1905

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Устиния

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
До 1856

Сын: Юдин Стефан Яковлев

Отец ребёнка: Юдин Яков Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.02.1857

Муж: Юдин Яков Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.06.1858

Сын: Юдин Давид ст

Отец ребёнка: Юдин Яков Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Юдин Давид Яковлев

Отец ребёнка: Юдин Яков Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.08.1859

Сын: Юдин Захарий Яковлев

Отец ребёнка: Юдин Яков Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.09.1873

Дочь: Фёкла Яковлева

Отец ребёнка: Юдин Яков Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1875

Дочь: Ефросиния Яковлева

Отец ребёнка: Юдин Яков Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
16.02.1905
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close