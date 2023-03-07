Юдина Дария Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти16.02.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Устиния
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
До 1856
Сын: Юдин Стефан Яковлев
Отец ребёнка: Юдин Яков Фёдоров
Бракосочетание
04.02.1857
Муж: Юдин Яков Фёдоров
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.06.1858
Сын: Юдин Давид ст
Отец ребёнка: Юдин Яков Фёдоров
Рождение ребёнка
После 1858
Сын: Юдин Давид Яковлев
Отец ребёнка: Юдин Яков Фёдоров
Рождение ребёнка
29.08.1859
Сын: Юдин Захарий Яковлев
Отец ребёнка: Юдин Яков Фёдоров
Рождение ребёнка
11.09.1873
Дочь: Фёкла Яковлева
Отец ребёнка: Юдин Яков Фёдоров
Рождение ребёнка
20.06.1875
Дочь: Ефросиния Яковлева
Отец ребёнка: Юдин Яков Фёдоров
Смерть
16.02.1905