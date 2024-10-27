Евдокия Абрамовна 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокия Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Абрам Филиппович

Мать: Татьяна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
05.10.1809 ст.

Сын: Яков Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Иванович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Аксинья Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Иванович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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