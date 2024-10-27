Евдокия Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Абрам Филиппович
Мать: Татьяна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
05.10.1809 ст.
Сын: Яков Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Аксинья Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Иванович
Смерть
Неизвестно