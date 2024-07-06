Татьяна Степановна 1744 — найти родственников по фамилии на Familio
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Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрам Филиппович

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Прасковья Абрамовна

Отец ребёнка: Абрам Филиппович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Михаил Абрамович

Отец ребёнка: Абрам Филиппович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евдокия Абрамовна

Отец ребёнка: Абрам Филиппович

Смерть
Неизвестно

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