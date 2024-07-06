Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрам Филиппович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Прасковья Абрамовна
Отец ребёнка: Абрам Филиппович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Михаил Абрамович
Отец ребёнка: Абрам Филиппович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евдокия Абрамовна
Отец ребёнка: Абрам Филиппович
Смерть
Неизвестно