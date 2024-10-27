Кузьма Иванович
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти11.12.1818 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Иван Егорович
Мать: Матрона Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Абрамовна
Рождение ребёнка
05.10.1809 ст.
Сын: Яков Кузьмич
Мать ребёнка: Евдокия Абрамовна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Аксинья Кузьминична
Мать ребёнка: Евдокия Абрамовна
Смерть
11.12.1818 ст.