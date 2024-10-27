Кузьма Иванович 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузьма Иванович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1777

Дата смерти

11.12.1818 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Иван Егорович

Мать: Матрона Васильевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Абрамовна

Рождение ребёнка
05.10.1809 ст.

Сын: Яков Кузьмич

Мать ребёнка: Евдокия Абрамовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Аксинья Кузьминична

Мать ребёнка: Евдокия Абрамовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
11.12.1818 ст.
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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