de Menteith (de Menteith) Margaret
Место рожденияAbernethy
Дата рожденияОколо 1285
Дата смертиОколо 1324
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1285
Работа или профессия
Неизвестно
Lady in Waiting
Рождение ребёнка
Около 1298
Дочь: Abernethy (Abernethy) Mary
Отец ребёнка: Abernethy of that Ilk Alexander
Рождение ребёнка
Около 1308
Дочь: Abernethy (Abernethy) Margaret
Отец ребёнка: Abernethy of that Ilk Alexander
Смерть
Около 1324