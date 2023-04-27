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de Menteith (de Menteith) Margaret

Место рождения

Abernethy

Дата рождения

Около 1285

Дата смерти

Около 1324

Пол

Женский

Отец

1240 г.р.

Мать

Дети

Около 1298 г.р.
Около 1308 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1285

Отец: Menteith Alexander

Мать: of Strathearn (of Strathearn) Matilda

Работа или профессия
Неизвестно
Lady in Waiting
Рождение ребёнка
Около 1298

Дочь: Abernethy (Abernethy) Mary

Отец ребёнка: Abernethy of that Ilk Alexander

Рождение ребёнка
Около 1308

Дочь: Abernethy (Abernethy) Margaret

Отец ребёнка: Abernethy of that Ilk Alexander

Смерть
Около 1324

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