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Abernethy (Abernethy) Mary

Место рождения

Abernethy, Perth and Kinross Scotland

Дата рождения

Около 1298

Дата смерти

19.11.1355

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1285 г.р.

Муж

Около 1296 г.р.

Дети

Около 1327 г.р.
Около 1331 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1298

Отец: Abernethy of that Ilk Alexander

Мать: de Menteith (de Menteith) Margaret

Работа или профессия
Неизвестно
Regent High Chamberlain, LV6M-G65
Бракосочетание
Около 28.11.1324

Муж: Lindsay of Crawford David

Рождение ребёнка
Около 1327

Сын: Lindsay of Crawford James

Отец ребёнка: Lindsay of Crawford David

Рождение ребёнка
Около 1331

Сын: Lindsay of the Byres William

Отец ребёнка: Lindsay of Crawford David

Смерть
19.11.1355
Похороны
Неизвестно

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