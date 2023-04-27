Abernethy (Abernethy) Mary
Место рожденияAbernethy, Perth and Kinross Scotland
Дата рожденияОколо 1298
Дата смерти19.11.1355
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1298
Работа или профессия
Неизвестно
Regent High Chamberlain, LV6M-G65
Бракосочетание
Около 28.11.1324
Рождение ребёнка
Около 1327
Сын: Lindsay of Crawford James
Отец ребёнка: Lindsay of Crawford David
Рождение ребёнка
Около 1331
Сын: Lindsay of the Byres William
Отец ребёнка: Lindsay of Crawford David
Смерть
19.11.1355
Похороны
Неизвестно