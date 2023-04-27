Lindsay of Crawford David
Место рожденияCrawford, Scotland
Дата рожденияОколо 1296
Дата смертиОколо 18.10.1357
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1296
Отец: de Lindsay David
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Custodian of Berwick & Edinburgh Castle, LVL5-TVC
Бракосочетание
Около 28.11.1324
Рождение ребёнка
Около 1327
Сын: Lindsay of Crawford James
Мать ребёнка: Abernethy (Abernethy) Mary
Рождение ребёнка
Около 1331
Сын: Lindsay of the Byres William
Мать ребёнка: Abernethy (Abernethy) Mary
Смерть
Около 18.10.1357