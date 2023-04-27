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Lindsay of Crawford David

Место рождения

Crawford, Scotland

Дата рождения

Около 1296

Дата смерти

Около 18.10.1357

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1298 г.р.

Дети

Около 1327 г.р.
Около 1331 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1296

Отец: de Lindsay David

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Custodian of Berwick & Edinburgh Castle, LVL5-TVC
Бракосочетание
Около 28.11.1324

Жена: Abernethy (Abernethy) Mary

Рождение ребёнка
Около 1327

Сын: Lindsay of Crawford James

Мать ребёнка: Abernethy (Abernethy) Mary

Рождение ребёнка
Около 1331

Сын: Lindsay of the Byres William

Мать ребёнка: Abernethy (Abernethy) Mary

Смерть
Около 18.10.1357

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