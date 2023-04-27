Menteith Alexander
Место рожденияClydesdale
Дата рождения1240
Дата смертиДо 1306
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1240
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Earl 6
Рождение ребёнка
1280
Сын: de Menteith Alan
Мать ребёнка: of Strathearn (of Strathearn) Matilda
Рождение ребёнка
Около 1285
Дочь: de Menteith (de Menteith) Margaret
Мать ребёнка: of Strathearn (of Strathearn) Matilda
Смерть
До 1306