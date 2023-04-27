Menteith Alexander — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Menteith Alexander

Место рождения

Clydesdale

Дата рождения

1240

Дата смерти

До 1306

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1240

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Earl 6
Рождение ребёнка
1280

Сын: de Menteith Alan

Мать ребёнка: of Strathearn (of Strathearn) Matilda

Рождение ребёнка
Около 1285

Дочь: de Menteith (de Menteith) Margaret

Мать ребёнка: of Strathearn (of Strathearn) Matilda

Смерть
До 1306

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