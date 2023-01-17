Хайтман Мирон Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1920
Дочь: Кирносова Эсфирь Мироновна
Мать ребёнка: Хайтман Софья Владимировна
Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Парасочка Валентина Мироновна
Мать ребёнка: Хайтман Софья Владимировна
Рождение ребёнка
28.01.1929
Дочь: Пасечникова Евдокия Мироновна
Мать ребёнка: Хайтман Софья Владимировна
Смерть
1942