Хайтман Мирон Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХайтман Мирон Савельевич

Хайтман Мирон Савельевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1920

Дочь: Кирносова Эсфирь Мироновна

Мать ребёнка: Хайтман Софья Владимировна

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Парасочка Валентина Мироновна

Мать ребёнка: Хайтман Софья Владимировна

Рождение ребёнка
28.01.1929

Дочь: Пасечникова Евдокия Мироновна

Мать ребёнка: Хайтман Софья Владимировна

Смерть
1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close