Кирносова (Хайтман) Эсфирь Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирносова (Хайтман) Эсфирь Мироновна

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Место рождения

Николаев, Миколаївська область

Дата рождения

14.01.1920

Дата смерти

06.06.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1920

Отец: Хайтман Мирон Савельевич

Мать: Хайтман Софья Владимировна

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
29.05.1949

Сын: Кирносов Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Кирносов Василий Ионович

Казахстан, с. Дарбаза
Рождение ребёнка
02.09.1954

Сын: Кирносов Игорь Васильевич

Отец ребёнка: Кирносов Василий Ионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирносов Василий Ионович

Смерть
06.06.2003
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
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