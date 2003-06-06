Кирносова (Хайтман) Эсфирь Мироновна
Место рождения
Дата рождения14.01.1920
Дата смерти06.06.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1920
Рождение ребёнка
29.05.1949
Сын: Кирносов Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Кирносов Василий Ионович
Казахстан, с. Дарбаза
Рождение ребёнка
02.09.1954
Сын: Кирносов Игорь Васильевич
Отец ребёнка: Кирносов Василий Ионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.06.2003
Симферополь, Симферополь, Республика Крым