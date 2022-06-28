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Хайтман Софья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1986

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.01.1920

Дочь: Кирносова (Хайтман) Эсфирь Мироновна

Отец ребёнка: Хайтман Мирон Савельевич

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Парасочка (Хайтман) Валентина Мироновна

Отец ребёнка: Хайтман Мирон Савельевич

Рождение ребёнка
28.01.1929

Дочь: Пасечникова Евдокия Мироновна

Отец ребёнка: Хайтман Мирон Савельевич

Смерть
1942
Рождение
1986

Отец: не указан

Мать: не указана

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