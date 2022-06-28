Хайтман Софья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1986
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.01.1920
Дочь: Кирносова (Хайтман) Эсфирь Мироновна
Отец ребёнка: Хайтман Мирон Савельевич
Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Парасочка (Хайтман) Валентина Мироновна
Отец ребёнка: Хайтман Мирон Савельевич
Рождение ребёнка
28.01.1929
Дочь: Пасечникова Евдокия Мироновна
Отец ребёнка: Хайтман Мирон Савельевич
Смерть
1942
Рождение
1986
Отец: не указан
Мать: не указана