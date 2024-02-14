Шелкеевская Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелкеевская Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелкеевский Николай

Отец ребёнка: Шелкеевский Иннокентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелкеевский Илья

Отец ребёнка: Шелкеевский Иннокентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелкеевский Анатолий

Отец ребёнка: Шелкеевский Иннокентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шелкеевская) Любовь

Отец ребёнка: Шелкеевский Иннокентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краморова (Шелкеевская) Галина

Отец ребёнка: Шелкеевский Иннокентий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелкеевский Иннокентий

Рождение ребёнка
14.03.1924

Дочь: Иванова (Шелкеевская) Антонида

Отец ребёнка: Шелкеевский Иннокентий

Смерть
Неизвестно

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