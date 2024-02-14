Краморова (Шелкеевская) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краморова (Шелкеевская) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шелкеевский Иннокентий

Мать: Шелкеевская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краморов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краморов Леонид

Отец ребёнка: Краморов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краморов Михаил

Смерть
Неизвестно

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