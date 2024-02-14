Шелкеевский Иннокентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШелкеевский Иннокентий

Шелкеевский Иннокентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелкеевский Николай

Мать ребёнка: Шелкеевская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелкеевский Илья

Мать ребёнка: Шелкеевская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелкеевский Анатолий

Мать ребёнка: Шелкеевская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шелкеевская) Любовь

Мать ребёнка: Шелкеевская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краморова (Шелкеевская) Галина

Мать ребёнка: Шелкеевская Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелкеевская Мария

Рождение ребёнка
14.03.1924

Дочь: Иванова (Шелкеевская) Антонида

Мать ребёнка: Шелкеевская Мария

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.