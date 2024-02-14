Шелкеевский Иннокентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелкеевский Николай
Мать ребёнка: Шелкеевская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелкеевский Илья
Мать ребёнка: Шелкеевская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелкеевский Анатолий
Мать ребёнка: Шелкеевская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шелкеевская) Любовь
Мать ребёнка: Шелкеевская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краморова (Шелкеевская) Галина
Мать ребёнка: Шелкеевская Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шелкеевская Мария
Рождение ребёнка
14.03.1924
Дочь: Иванова (Шелкеевская) Антонида
Мать ребёнка: Шелкеевская Мария
Смерть
Неизвестно