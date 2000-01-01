Конобеев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конобеев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Конобеев Борис

Мать: Конобеева (Первая жена)

Рождение ребёнка
1819

Сын: Конобеев Матвей

Мать ребёнка: Конобеева Агафья

Рождение ребёнка
1821

Сын: Конобеев Филипп

Мать ребёнка: Конобеева Агафья

Рождение ребёнка
27.06.1825

Сын: Конобеев Афанасий

Мать ребёнка: Конобеева Агафья

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия (Авдотья)

Мать ребёнка: Конобеева Агафья

Смерть
Неизвестно
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