Конобеев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Конобеев Борис
Мать: Конобеева (Первая жена)
Рождение ребёнка
1819
Сын: Конобеев Матвей
Мать ребёнка: Конобеева Агафья
Рождение ребёнка
1821
Сын: Конобеев Филипп
Мать ребёнка: Конобеева Агафья
Рождение ребёнка
27.06.1825
Сын: Конобеев Афанасий
Мать ребёнка: Конобеева Агафья
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокия (Авдотья)
Мать ребёнка: Конобеева Агафья
Смерть
Неизвестно