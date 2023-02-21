(Конобеева) Евдокия (Авдотья) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Конобеева) Евдокия (Авдотья)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1794 г.р.

Мать

1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Конобеев Иван

Мать: Конобеева Агафья

Смерть
Неизвестно
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