Конобеева Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Конобеев Матвей
Отец ребёнка: Конобеев Иван
Рождение ребёнка
1821
Сын: Конобеев Филипп
Отец ребёнка: Конобеев Иван
Рождение ребёнка
27.06.1825
Сын: Конобеев Афанасий
Отец ребёнка: Конобеев Иван
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокия (Авдотья)
Отец ребёнка: Конобеев Иван
Смерть
Неизвестно