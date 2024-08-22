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Полукаров Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полукаров Алексей Кириллович

Мать: Полукарова (Азарова) Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Струганова (Полукарова) Галина

Мать ребёнка: Полукарова (Рыжкова) Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеенко (Полукарова) Татьяна

Мать ребёнка: Полукарова (Рыжкова) Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полукаров Владимир Александрович

Мать ребёнка: Полукарова (Рыжкова) Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокопенко (Полукарова) Надежда Александровна

Мать ребёнка: Полукарова (Рыжкова) Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полукарова (Рыжкова) Валентина

Смерть
Неизвестно

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