Полукаров Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Струганова (Полукарова) Галина
Мать ребёнка: Полукарова (Рыжкова) Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеенко (Полукарова) Татьяна
Мать ребёнка: Полукарова (Рыжкова) Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полукаров Владимир Александрович
Мать ребёнка: Полукарова (Рыжкова) Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокопенко (Полукарова) Надежда Александровна
Мать ребёнка: Полукарова (Рыжкова) Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно