Полукаров Алексей Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полукаров Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полукаров Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Полукарова (Азарова) Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полукарова Маргарита Алексеевна
Мать ребёнка: Полукарова (Азарова) Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носова (Полукарова) Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Полукарова (Азарова) Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полукаров Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Полукарова (Азарова) Анна Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подлесных (Полукарова) Валентина
Мать ребёнка: Полукарова (Азарова) Анна Матвеевна
Смерть
Неизвестно