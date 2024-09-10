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Полукаров Алексей Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полукаров Кирилл

Мать: Полукарова (Рыжкова) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полукаров Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Полукарова (Азарова) Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полукарова Маргарита Алексеевна

Мать ребёнка: Полукарова (Азарова) Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носова (Полукарова) Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Полукарова (Азарова) Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полукаров Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Полукарова (Азарова) Анна Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полукарова (Азарова) Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подлесных (Полукарова) Валентина

Мать ребёнка: Полукарова (Азарова) Анна Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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