Полукарова (Рыжкова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолукарова (Рыжкова) Валентина

Полукарова (Рыжкова) Валентина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Струганова (Полукарова) Галина

Отец ребёнка: Полукаров Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеенко (Полукарова) Татьяна

Отец ребёнка: Полукаров Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полукаров Владимир Александрович

Отец ребёнка: Полукаров Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокопенко (Полукарова) Надежда Александровна

Отец ребёнка: Полукаров Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полукаров Александр Алексеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.