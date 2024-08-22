Полукарова (Рыжкова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Струганова (Полукарова) Галина
Отец ребёнка: Полукаров Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеенко (Полукарова) Татьяна
Отец ребёнка: Полукаров Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полукаров Владимир Александрович
Отец ребёнка: Полукаров Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокопенко (Полукарова) Надежда Александровна
Отец ребёнка: Полукаров Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно