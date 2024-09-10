Полукарова (Азарова) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полукарова (Азарова) Анна Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Азаров Матвей

Мать: Неизвестно Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полукаров Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Полукаров Алексей Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полукарова Маргарита Алексеевна

Отец ребёнка: Полукаров Алексей Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носова (Полукарова) Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Полукаров Алексей Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полукаров Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Полукаров Алексей Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полукаров Алексей Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подлесных (Полукарова) Валентина

Отец ребёнка: Полукаров Алексей Кириллович

Смерть
Неизвестно

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