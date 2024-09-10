Полукарова (Азарова) Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Азаров Матвей
Мать: Неизвестно Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полукаров Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Полукаров Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полукарова Маргарита Алексеевна
Отец ребёнка: Полукаров Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носова (Полукарова) Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Полукаров Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полукаров Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Полукаров Алексей Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подлесных (Полукарова) Валентина
Отец ребёнка: Полукаров Алексей Кириллович
Смерть
Неизвестно