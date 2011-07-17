Минасян (Масловская) Дарья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минасян (Масловская) Дарья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1991

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1991

Отец: Масловский Николай Дмитриевич

Мать: Масловская Галина Васильевна

Рождение ребёнка
17.07.2011

Сын: Минасян Саркис Артурович

Отец ребёнка: Минасян Артур Саркисович

Рождение ребёнка
17.07.2020

Сын: Минасян Гаспар Артурович

Отец ребёнка: Минасян Артур Саркисович

Рождение ребёнка
03.01.2022

Сын: Минасян Габриэл Артурович

Отец ребёнка: Минасян Артур Саркисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минасян Артур Саркисович

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