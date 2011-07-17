Минасян (Масловская) Дарья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1991
Рождение ребёнка
17.07.2011
Отец ребёнка: Минасян Артур Саркисович
Рождение ребёнка
17.07.2020
Отец ребёнка: Минасян Артур Саркисович
Рождение ребёнка
03.01.2022
Сын: Минасян Габриэл Артурович
Отец ребёнка: Минасян Артур Саркисович
Бракосочетание
Неизвестно