Масловский Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масловский Николай Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1965

Отец: Масловский Дмитрий Алексеевич

Мать: Масловская Варвара Фёдоровна

Рождение ребёнка
07.02.1991

Дочь: Минасян Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Масловская Галина Васильевна

Рождение ребёнка
13.05.1992

Дочь: Козьманова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Масловская Галина Васильевна

Рождение ребёнка
02.02.2004

Сын: Масловский Никита Николаевич

Мать ребёнка: Масловская Галина Васильевна

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