Масловский Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1965
Рождение ребёнка
07.02.1991
Дочь: Минасян Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Масловская Галина Васильевна
Рождение ребёнка
13.05.1992
Дочь: Козьманова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Масловская Галина Васильевна
Рождение ребёнка
02.02.2004
Сын: Масловский Никита Николаевич
Мать ребёнка: Масловская Галина Васильевна