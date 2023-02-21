Минасян Артур Саркисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минасян Артур Саркисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.2011

Сын: Минасян Саркис Артурович

Мать ребёнка: Минасян Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
17.07.2020

Сын: Минасян Гаспар Артурович

Мать ребёнка: Минасян Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
03.01.2022

Сын: Минасян Габриэл Артурович

Мать ребёнка: Минасян Дарья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минасян Дарья Николаевна

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