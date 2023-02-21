Минасян Артур Саркисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.2011
Мать ребёнка: Минасян Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
17.07.2020
Мать ребёнка: Минасян Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
03.01.2022
Сын: Минасян Габриэл Артурович
Мать ребёнка: Минасян Дарья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минасян Дарья Николаевна