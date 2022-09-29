Масловская (Белоусова) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасловская (Белоусова) Галина Васильевна

Масловская (Белоусова) Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1967

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1967

Отец: Белоусов Василий Зиновьевич

Мать: Белоусова Наталья Петровна

Рождение ребёнка
07.02.1991

Дочь: Минасян (Масловская) Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Масловский Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.05.1992

Дочь: Козьманова (Масловская) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Масловский Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.02.2004

Сын: Масловский Никита Николаевич

Отец ребёнка: Масловский Николай Дмитриевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.