Масловская (Белоусова) Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1967
Рождение ребёнка
07.02.1991
Дочь: Минасян (Масловская) Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Масловский Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.05.1992
Дочь: Козьманова (Масловская) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Масловский Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.02.2004
Сын: Масловский Никита Николаевич
Отец ребёнка: Масловский Николай Дмитриевич