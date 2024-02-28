Самошина (Казанцева) Марфа Владимировна
Место рождения
Дата рождения04.11.1905
Дата смерти08.03.1976
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1905
Отец: Казанцев Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1928
Дочь: Клюкина Евдокия (Дуся) Григорьевна
Отец ребёнка: Самошин Григорий Васильевич
д.Сосновка, Рязанская обл.
Рождение ребёнка
23.08.1930
Дочь: Усова-Ометова Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Самошин Григорий Васильевич
д.Сосновка, Рязанская обл.
Рождение ребёнка
1932
Сын: Самошин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Самошин Григорий Васильевич
д.Сосновка, Рязанская обл.
Рождение ребёнка
1935
Сын: Самошин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Самошин Григорий Васильевич
д.Сосновка, Рязанская обл.
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Филимонова Анна (Нюра) Григорьевна
Отец ребёнка: Самошин Григорий Васильевич
д.Сосновка, Рязанская обл.
Рождение ребёнка
14.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самошин Григорий Васильевич
д.Сосновка, Рязанская обл.
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Самошин Григорий Васильевич
д.Сосновка, Рязанская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Илларионовка, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
08.03.1976