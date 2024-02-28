Самошина (Казанцева) Марфа Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамошина (Казанцева) Марфа Владимировна

Самошина (Казанцева) Марфа Владимировна

avatar

Место рождения

Ольхи, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

04.11.1905

Дата смерти

08.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1905

Отец: Казанцев Владимир

Мать: не указана

Ольхи, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.08.1928

Дочь: Клюкина Евдокия (Дуся) Григорьевна

Отец ребёнка: Самошин Григорий Васильевич

д.Сосновка, Рязанская обл.
Рождение ребёнка
23.08.1930

Дочь: Усова-Ометова Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Самошин Григорий Васильевич

д.Сосновка, Рязанская обл.
Рождение ребёнка
1932

Сын: Самошин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Самошин Григорий Васильевич

д.Сосновка, Рязанская обл.
Рождение ребёнка
1935

Сын: Самошин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Самошин Григорий Васильевич

д.Сосновка, Рязанская обл.
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Филимонова Анна (Нюра) Григорьевна

Отец ребёнка: Самошин Григорий Васильевич

д.Сосновка, Рязанская обл.
Рождение ребёнка
14.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самошин Григорий Васильевич

д.Сосновка, Рязанская обл.
Рождение ребёнка
1941

Сын: Самошин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Самошин Григорий Васильевич

д.Сосновка, Рязанская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самошин Григорий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Илларионовка, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
08.03.1976
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close