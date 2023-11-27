Филимонова (Самошина) Анна (Нюра) Григорьевна
Место рожденияд.Сосновка, Рязанская обл.
Дата рождения1937
Дата смерти2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
д.Сосновка, Рязанская обл.
Рождение ребёнка
02.11.1958
Рождение ребёнка
06.08.1960
Рождение ребёнка
05.02.1965
Рождение ребёнка
29.11.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рязанская обл.
Смерть
2023