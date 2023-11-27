Филимонова (Самошина) Анна (Нюра) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова (Самошина) Анна (Нюра) Григорьевна

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Место рождения

д.Сосновка, Рязанская обл.

Дата рождения

1937

Дата смерти

2023

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Самошин Григорий Васильевич

Мать: Самошина Марфа Владимировна

д.Сосновка, Рязанская обл.
Рождение ребёнка
02.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
06.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
05.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
29.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Николай Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Рязанская обл.
Смерть
2023
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