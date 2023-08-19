Самошин Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.11.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1905
Рождение ребёнка
08.08.1928
Дочь: Клюкина Евдокия (Дуся) Григорьевна
Мать ребёнка: Самошина Марфа Владимировна
д.Сосновка, Рязанская обл.
Рождение ребёнка
23.08.1930
Дочь: Усова-Ометова Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Самошина Марфа Владимировна
д.Сосновка, Рязанская обл.
Рождение ребёнка
1932
Сын: Самошин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Самошина Марфа Владимировна
д.Сосновка, Рязанская обл.
Рождение ребёнка
1935
Сын: Самошин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Самошина Марфа Владимировна
д.Сосновка, Рязанская обл.
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самошина Марфа Владимировна
д.Сосновка, Рязанская обл.
Рождение ребёнка
14.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самошина Марфа Владимировна
д.Сосновка, Рязанская обл.
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Самошина Марфа Владимировна
д.Сосновка, Рязанская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно