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Самошин Григорий Васильевич

Место рождения

Илларионовка, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

16.11.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1905

Отец: Самошин Василий Григорьевич

Мать: Самошина Наталия Александровна

Илларионовка, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.08.1928

Дочь: Клюкина Евдокия (Дуся) Григорьевна

Мать ребёнка: Самошина Марфа Владимировна

д.Сосновка, Рязанская обл.
Рождение ребёнка
23.08.1930

Дочь: Усова-Ометова Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Самошина Марфа Владимировна

д.Сосновка, Рязанская обл.
Рождение ребёнка
1932

Сын: Самошин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Самошина Марфа Владимировна

д.Сосновка, Рязанская обл.
Рождение ребёнка
1935

Сын: Самошин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Самошина Марфа Владимировна

д.Сосновка, Рязанская обл.
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самошина Марфа Владимировна

д.Сосновка, Рязанская обл.
Рождение ребёнка
14.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самошина Марфа Владимировна

д.Сосновка, Рязанская обл.
Рождение ребёнка
1941

Сын: Самошин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Самошина Марфа Владимировна

д.Сосновка, Рязанская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самошина Марфа Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Илларионовка, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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