Клюкина (Самошина) Евдокия (Дуся) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлюкина (Самошина) Евдокия (Дуся) Григорьевна

Клюкина (Самошина) Евдокия (Дуся) Григорьевна

avatar

Место рождения

д.Сосновка, Рязанская обл.

Дата рождения

08.08.1928

Дата смерти

08.12.2011

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1928

Отец: Самошин Григорий Васильевич

Мать: Самошина Марфа Владимировна

д.Сосновка, Рязанская обл.
Рождение ребёнка
03.08.1949

Сын: Клюкин Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Клюкин Михаил

Рождение ребёнка
04.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюкин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюкин Михаил

Место жительства
Неизвестно
Люберцы, Люберцы, Московская область
Смерть
08.12.2011
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close