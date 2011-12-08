Клюкина (Самошина) Евдокия (Дуся) Григорьевна
Место рожденияд.Сосновка, Рязанская обл.
Дата рождения08.08.1928
Дата смерти08.12.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1928
д.Сосновка, Рязанская обл.
Рождение ребёнка
03.08.1949
Сын: Клюкин Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Клюкин Михаил
Рождение ребёнка
04.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клюкин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клюкин Михаил
Место жительства
Неизвестно
Люберцы, Люберцы, Московская область
Смерть
08.12.2011