Охапкин Симеон (Семён) Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОхапкин Симеон (Семён) Константинович

Охапкин Симеон (Семён) Константинович

Место рождения

Санино, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.

Отец: Константин Федорович

Мать: Ирина Петровна

Санино, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
До 1884 ст.

Дочь: Охапкина Евфросиния Симеоновна

Мать ребёнка: Мария Мироновна

Рождение ребёнка
01.08.1886 ст.

Дочь: Охапкина Евдокия Симеоновна

Мать ребёнка: Мария Мироновна

Санино, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
01.07.1888

Дочь: Охапкина Анна Симеоновна

Мать ребёнка: Мария Мироновна

Рождение ребёнка
08.01.1891 ст.

Сын: Охапкин Иван Симеонович

Мать ребёнка: Мария Мироновна

Санино, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
25.09.1893

Сын: Охапкин Александр Симеонович

Мать ребёнка: Мария Мироновна

Санино, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Свид о рождении выдано 9 марта 1939 года
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Мироновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close