Охапкин Симеон (Семён) Константинович
Место рождения
Дата рождения1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.
Отец: Константин Федорович
Мать: Ирина Петровна
Рождение ребёнка
До 1884 ст.
Дочь: Охапкина Евфросиния Симеоновна
Мать ребёнка: Мария Мироновна
Рождение ребёнка
01.08.1886 ст.
Дочь: Охапкина Евдокия Симеоновна
Мать ребёнка: Мария Мироновна
Рождение ребёнка
01.07.1888
Дочь: Охапкина Анна Симеоновна
Мать ребёнка: Мария Мироновна
Рождение ребёнка
08.01.1891 ст.
Мать ребёнка: Мария Мироновна
Рождение ребёнка
25.09.1893
Сын: Охапкин Александр Симеонович
Мать ребёнка: Мария Мироновна
Свид о рождении выдано 9 марта 1939 года
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Мироновна
Смерть
Неизвестно