Мария Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1884 ст.
Дочь: Охапкина Евфросиния Симеоновна
Отец ребёнка: Охапкин Симеон Константинович
Рождение ребёнка
01.08.1886 ст.
Дочь: Охапкина Евдокия Симеоновна
Отец ребёнка: Охапкин Симеон Константинович
Рождение ребёнка
01.07.1888
Дочь: Охапкина Анна Симеоновна
Отец ребёнка: Охапкин Симеон Константинович
Рождение ребёнка
08.01.1891 ст.
Отец ребёнка: Охапкин Симеон Константинович
Рождение ребёнка
25.09.1893
Сын: Охапкин Александр Симеононвич
Отец ребёнка: Охапкин Симеон Константинович
Свид о рождении выдано 9 марта 1939 года
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно