Мария Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1884 ст.

Дочь: Охапкина Евфросиния Симеоновна

Отец ребёнка: Охапкин Симеон Константинович

Рождение ребёнка
01.08.1886 ст.

Дочь: Охапкина Евдокия Симеоновна

Отец ребёнка: Охапкин Симеон Константинович

Санино, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
01.07.1888

Дочь: Охапкина Анна Симеоновна

Отец ребёнка: Охапкин Симеон Константинович

Рождение ребёнка
08.01.1891 ст.

Сын: Охапкин Иван Симеонович

Отец ребёнка: Охапкин Симеон Константинович

Санино, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
25.09.1893

Сын: Охапкин Александр Симеононвич

Отец ребёнка: Охапкин Симеон Константинович

Санино, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Свид о рождении выдано 9 марта 1939 года
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охапкин Симеон Константинович

Смерть
Неизвестно