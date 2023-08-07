Охапкина Евфросиния Симеоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884 ст.
Отец: Охапкин Симеон Константинович
Мать: Мария Мироновна
Рождение ребёнка
26.11.1907
Сын: Бубешкин Николай Иванович
Отец ребёнка: Бубешкин Иван Иванович
Пруды, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно