Охапкина Евфросиния Симеоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охапкина Евфросиния Симеоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884 ст.

Отец: Охапкин Симеон Константинович

Мать: Мария Мироновна

Рождение ребёнка
26.11.1907

Сын: Бубешкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Бубешкин Иван Иванович

Пруды, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубешкин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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