Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.

Отец: Пётр

Мать: Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Охапкин Василий Константинович

Отец ребёнка: Охапкин Константин Федорович

Санино, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1859 ст.

Сын: Охапкин Симеон Константинович

Отец ребёнка: Охапкин Константин Федорович

Санино, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охапкин Константин Федорович

Смерть
Неизвестно
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