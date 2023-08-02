Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.
Отец: Пётр
Мать: Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1856 ст.
Сын: Охапкин Василий Константинович
Отец ребёнка: Охапкин Константин Федорович
Рождение ребёнка
1859 ст.
Сын: Охапкин Симеон Константинович
Отец ребёнка: Охапкин Константин Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно