Константин Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константин Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Охапкин Василий Константинович

Мать ребёнка: Ирина Петровна

Санино, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1859 ст.

Сын: Охапкин Симеон Константинович

Мать ребёнка: Ирина Петровна

Санино, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Петровна

Смерть
Неизвестно
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