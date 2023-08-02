Константин Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.
Отец: Федор
Рождение ребёнка
1856 ст.
Сын: Охапкин Василий Константинович
Мать ребёнка: Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1859 ст.
Сын: Охапкин Симеон Константинович
Мать ребёнка: Ирина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Петровна
Смерть
Неизвестно