Бауткина (Кувыркина) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
05.06.1876
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - Великосельской волости села Великого крестьянин Николай Иванов Бауткин единоверческого исповедания вторым браком, 37 лет, Невеста - Мария Дмитриева, девица , дочь крестьянина той же волости и... Показать все
Смерть
Неизвестно