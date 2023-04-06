Бауткина (Кувыркина) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бауткина (Кувыркина) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кувыркин Дмитрий Михайлов

Мать: Кувыркина Акилина Иванова

Бракосочетание
05.06.1876

Муж: Бауткин Николай Иванов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - Великосельской волости села Великого крестьянин Николай Иванов Бауткин единоверческого исповедания вторым браком, 37 лет, Невеста - Мария Дмитриева, девица , дочь крестьянина той же волости и... Показать все
Смерть
Неизвестно
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