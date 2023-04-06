Кувыркина (Шишакова) Акилина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти24.03.1895
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Шишаков Иван Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1843
Жених - села Великого крестьянин Дмитрий Михайлов кувыркин, православный, первым браком, 19 лет Невеста - девица Акилина Иванова, дочь того же села крестьянина Ивана Андреева Шишакова. Поручители: по ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бауткина Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Кувыркин Дмитрий Михайлов
Смерть
24.03.1895
Причина смерти: от простуды | смерть в возрасте 65 лет. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.737, л.99об-100, запись 8
Похороны
26.03.1895
смерть в возрасте 65 лет. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.737, л.99об-100, запись 8Погребение совершал священник Александр Торопов с испр. должность псаломщика Иваном Шишаковым на приходском кладбище. ГКУ... Показать все