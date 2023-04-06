Кувыркина (Шишакова) Акилина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувыркина (Шишакова) Акилина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

24.03.1895

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Шишаков Иван Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1843

Муж: Кувыркин Дмитрий Михайлов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - села Великого крестьянин Дмитрий Михайлов кувыркин, православный, первым браком, 19 лет Невеста - девица Акилина Иванова, дочь того же села крестьянина Ивана Андреева Шишакова. Поручители: по ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бауткина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Кувыркин Дмитрий Михайлов

Смерть
24.03.1895
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от простуды | смерть в возрасте 65 лет. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.737, л.99об-100, запись 8
Похороны
26.03.1895
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
смерть в возрасте 65 лет. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.737, л.99об-100, запись 8Погребение совершал священник Александр Торопов с испр. должность псаломщика Иваном Шишаковым на приходском кладбище. ГКУ... Показать все
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