Кувыркин Дмитрий Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти21.08.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Крещение
03.10.1843
Миропомазан из секты поповщины. Таинство совершал священник Алексей Морев с дьяконом Иоанном Кутузовым, дьячком Иваном Петровым и пономарем Иваном Тихоновым. ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4171, л.250об-... Показать все
Бракосочетание
05.11.1843
Жених - села Великого крестьянин Дмитрий Михайлов кувыркин, православный, первым браком, 19 лет Невеста - девица Акилина Иванова, дочь того же села крестьянина Ивана Андреева Шишакова. Поручители: по ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кувыркина Анна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бауткина Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Кувыркина Акилина Иванова
Смерть
21.08.1894
Причина смерти: от старческой немощи | Смерть в возрасте 65 лет ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д. 737, л., запись 4
Похороны
23.08.1894
Смерть в возрасте 65 лет ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д. 737, л., запись 4 Погребение совершал священник Александр Торопов с испр. должность псаломщика Иваном Шишаковым на приходском кладбище ГКУ ЯО ГАЯО... Показать все