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Кувыркин Дмитрий Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

21.08.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Кувыркин Михайло Петров

Мать: Кувыркина Параскева Иванова

Крещение
03.10.1843
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Миропомазан из секты поповщины. Таинство совершал священник Алексей Морев с дьяконом Иоанном Кутузовым, дьячком Иваном Петровым и пономарем Иваном Тихоновым. ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4171, л.250об-... Показать все
Бракосочетание
05.11.1843

Жена: Кувыркина Акилина Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - села Великого крестьянин Дмитрий Михайлов кувыркин, православный, первым браком, 19 лет Невеста - девица Акилина Иванова, дочь того же села крестьянина Ивана Андреева Шишакова. Поручители: по ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кувыркина Анна Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бауткина Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Кувыркина Акилина Иванова

Смерть
21.08.1894
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от старческой немощи | Смерть в возрасте 65 лет ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д. 737, л., запись 4
Похороны
23.08.1894
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть в возрасте 65 лет ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д. 737, л., запись 4 Погребение совершал священник Александр Торопов с испр. должность псаломщика Иваном Шишаковым на приходском кладбище ГКУ ЯО ГАЯО... Показать все
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