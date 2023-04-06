Бауткин Николай Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бауткин Николай Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.06.1876

Жена: Бауткина Мария Дмитриевна

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - Великосельской волости села Великого крестьянин Николай Иванов Бауткин единоверческого исповедания вторым браком, 37 лет, Невеста - Мария Дмитриева, девица , дочь крестьянина той же волости и... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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