Бауткин Николай Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.06.1876
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - Великосельской волости села Великого крестьянин Николай Иванов Бауткин единоверческого исповедания вторым браком, 37 лет, Невеста - Мария Дмитриева, девица , дочь крестьянина той же волости и... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно