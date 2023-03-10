Гаранин Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1977
Дочь: Логинова Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Гаранина Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
?.04.1980
Дочь: Гаранина Александра Анатольевна
Мать ребёнка: Гаранина Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
10.12.1987
Сын: Гаранин Андрей
Мать ребёнка: Гаранина Татьяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно