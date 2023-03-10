Гаранин Анатолий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаранин Анатолий Николаевич

Гаранин Анатолий Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаранин Николай Георгиевич

Мать: Гаранина Александра Степановна

Рождение ребёнка
13.07.1977

Дочь: Логинова Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Гаранина Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
?.04.1980

Дочь: Гаранина Александра Анатольевна

Мать ребёнка: Гаранина Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
10.12.1987

Сын: Гаранин Андрей

Мать ребёнка: Гаранина Татьяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаранина Татьяна Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close