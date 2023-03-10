Гаранина (Логинова) Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костырева Нина Николаевна
Отец ребёнка: Гаранин Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаранин Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Гаранин Николай Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаранин Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Гаранин Николай Георгиевич
Смерть
Неизвестно