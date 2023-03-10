Логинова (Гаранина) Наталья Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1977
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1977
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логинова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Логинов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Логинов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Логинов Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логинов Дмитрий