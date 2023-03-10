Логинова (Гаранина) Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (Гаранина) Наталья Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1977

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1977

Отец: Гаранин Анатолий Николаевич

Мать: Гаранина Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логинова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Логинов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Артем Дмитриевич

Отец ребёнка: Логинов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Логинов Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Дмитрий

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