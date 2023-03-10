Гаранин Николай Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гаранин Георгий Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костырева Нина Николаевна
Мать ребёнка: Гаранина Александра Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаранин Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Гаранина Александра Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаранин Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Гаранина Александра Степановна
Смерть
Неизвестно