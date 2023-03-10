Гаранин Николай Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаранин Николай Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаранин Георгий Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаранина Александра Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костырева Нина Николаевна

Мать ребёнка: Гаранина Александра Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаранин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Гаранина Александра Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаранин Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Гаранина Александра Степановна

Смерть
Неизвестно
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