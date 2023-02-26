Григорий Дмитриев
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1769
Дата смерти01.02.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Дмитрий Петров
Мать: Ефросиния Григорьева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1792
Сын: Сила Григорьев
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
26.06.1797
Сын: Давид Григорьев
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1799
Дочь: Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1802
Дочь: Феодосия Григорьева
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1804
Сын: Григорий Григорьев
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1805
Сын: Сафроний Григорьев
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1807
Дочь: Елена Григорьева
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.04.1808
Жена: Пелагия Федосова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.03.1809
Дочь: Матрона Григорьева
Мать ребёнка: Пелагия Федосова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.05.1820
Дочь: Александра Григорьева
Мать ребёнка: Пелагия Федосова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Иванова
Смерть
01.02.1836
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.