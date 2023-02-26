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Григорий Дмитриев

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Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1769

Дата смерти

01.02.1836

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Дмитрий Петров

Мать: Ефросиния Григорьева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1792

Сын: Сила Григорьев

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
26.06.1797

Сын: Давид Григорьев

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1799

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1802

Дочь: Феодосия Григорьева

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1804

Сын: Григорий Григорьев

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1805

Сын: Сафроний Григорьев

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1807

Дочь: Елена Григорьева

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.04.1808

Жена: Пелагия Федосова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.03.1809

Дочь: Матрона Григорьева

Мать ребёнка: Пелагия Федосова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.05.1820

Дочь: Александра Григорьева

Мать ребёнка: Пелагия Федосова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Иванова

Смерть
01.02.1836
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
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