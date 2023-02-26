Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти08.02.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Сила Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Дмитриев
Рождение ребёнка
26.06.1797
Сын: Давид Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Дмитриев
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1799
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Дмитриев
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1802
Дочь: Феодосия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Дмитриев
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1804
Сын: Григорий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Дмитриев
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1805
Сын: Сафроний Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Дмитриев
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1807
Дочь: Елена Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Дмитриев
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Дмитриев
Смерть
08.02.1808
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.