Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Иванова

Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

08.02.1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Сила Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Дмитриев

Рождение ребёнка
26.06.1797

Сын: Давид Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Дмитриев

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1799

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Дмитриев

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1802

Дочь: Феодосия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Дмитриев

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1804

Сын: Григорий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Дмитриев

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1805

Сын: Сафроний Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Дмитриев

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1807

Дочь: Елена Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Дмитриев

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Дмитриев

Смерть
08.02.1808
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close